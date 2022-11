Ashanty Ulang Tahun, Aurel Hermansyah Sedih

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aurel Hermansyah memberi ucapan selamat untuk ibu sambungnya, Ashanty yang berulang tahun pada hari ini, Jumat (4/11).

Adapun Ashanty yang merupakan istri Anang Hermansyah itu pada hari ini memperingati ulang tahun ke-38.

Melalui akun miliknya di Instagram, Aurel Hermansyah pun mengucapkan selamat ulang tahun dan doa untuk Ashanty.

“Happy birthday Gendanya Ameena, wishing you all the best, pokoknya sehat selalu dan panjang umurnya,” ungkap Aurel Hermansyah, Jumat (4/11).

Istri Atta Halilintar itu mengaku sedih tidak bisa merayakan ulang tahun Ashanty.

Sebab, Ashanty dan keluarga besar tengah berada di Madinah.

"Baru kali ini ultahnya enggak barengan, sedih banget, tetapi enggak apa-apa, kali ini bunda ultahnya di rumah Allah," imbuh Aurel Hermansyah.

Ucapan dari Aurel Hermansyah langsung dibalas oleh Ashanty.