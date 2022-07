Asrorun Niam: KTT Y20 Hadirkan Kontribusi Pemuda dalam Pemulihan Pascapandemi

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI Asrorun Niam Sholeh menyatakan kaum muda punya peran strategis dalam pemulihan ekonomi dan sosial setelah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa-bangsa di dunia.

Hal ini disampaikan Niam dalam sambutan pembukaan KTT Y20 Indonesia 2022 yang berlangsung di Gedung Nusantara V DPR-RI Jakarta, hari ini, Senin (18/7/202).

"Kegiatan KTT Y20 ini sangat penting dalam mewujudkan kontribusi kami dalam pemulihan pasca-covid, perdamaian dunia dan kesejahteraan, bangkit pasca-covid dengan komitmen kebersamaan."

"KTT Y20 ini menjadi relevan untuk kontribusi mengakselerasi penyelesaian masalah dengan kepeloporan, kreativitas dan inovasi", ujar Niam dalam sambutan pembukaannya.

“Dalam konteks relasi antarbangsa, kamo terhubung menjadi satu komunitas, satu belahan dunia krisis akan berdampak pada belahan dunia yang lain. Satu negara perang, akan berdampak kepada stabilitas negara yang lain."

"Untuk itu, kami harus hadapi masalah dengan komitmen kebersamaan karena itulah dibutuhkan komitmen kebersamaan, respek, solidarity atau the power of We; bukan saya atau kamu, tetapi kita” papar akademisi UIN Jakarta ini.

Lebih lanjut, Ni’am menjelaskan bahwa Nabi muhammad mengumpamakan keterkaitan antarumat manusia, seperti jika satu anggota tubuh luka maka seluruh bagian tubuh terdampak, seluruh anggota rubuh tak bisa nyaman tidur dan ikut demam.

"Tamsil ini sangat relevan dalam kehidupan sosial hari ini, yang saling tegantung dan saling membutuhkan", tambahnya.