Astra Agro Lestari Berkomitmen Wujudkan Zero Carbon Sebelum 2060

jpnn.com, JAKARTA - CEO PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Santosa menyampaikan bahwa perseroan telah memiliki sejumlah rencana untuk mewujudkan net zero carbon sebelum 2060.

Adapun sejumlah program yang diusung emiten perkebunan dan pengolahan sawit tersebut, di antaranya terkait pengelolaan penggunaan bahan bakar untuk meminimalkan jejak karbon yang dihasilkan dan melakukan evaluasi methane capture, hingga reforestasi yang akan melibatkan mitra strategis.

Di samping itu PT Astra Agro Lestari juga berkomitmen mewujudkan net zero carbon lebih cepat dari target yang dicapai pemerintah dengan berbagai usaha bersama.

"Saya akan challenge kepada tim, bagaimana bisa lebih cepat dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa memberikan harapan kepada negara kita agar bisa benar-benar net zero carbon,” ungkap Santosa dalam acara virtual 'Talk to The CEO', Selasa (15/2).

Selain itu, Astra Agro juga akan melakukan program reforestasi di beberapa lahan-lahan kritis yang tidak produktif lagi, baik yang dimiliki perusahaan atapun di luar kepemilikan perusahaan.

Untuk itu, Astra Agro akan mengeksplorasinya dan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mitra strategis, dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Santosa menegaskan pihaknya juga terus mendorong para petani sawit yang menjadi pemasok tandan buah segar ke perusahaan untuk memperoleh sertifikat ISPO alias Indonesia Sustainable Palm Oil.

"Saya berharap agar ke depannya praktik pertanian yang dijalankan para mitranya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan," tutup Santosa.(mcr28/jpnn)