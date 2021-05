Aswin Yanuar Tinggalkan Dunia Akting

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aswin Yanuar memutuskan untuk meninggalkan kariernya di dunia entertainment. Dia memilih fokus pada bisnisnya di bidang properti dan kontraktor.

Pemain sinetron Yasmin itu menawarkan rancangan rumah mewah dengan harga terjangkau. Sejumlah selebritas tanah air pun menjadi kliennya.

"Alhamdulillah rancangan rumah yang saya buat diminati banyak kalangan artis seperti Tantri Kotak, Nikita Mirzani, Rizky Billar," ujar Aswin di Jakarta, baru-baru ini.

Pria kelahiran Surabaya itu pun kini lebih terkenal di bidang properti karena desainnya yang unik dan out of the box.

”Selain unik mewah dan harga cukup terjangkau. Sehingga klien puas," ujarnya.

Salah satu desain miliknya yang viral dan disukai kalangan artis adalah rumah dengan lahan 5 x20 meter dengan kolam renang.

Selain itu, CEO PT Maswindo Bumi Mas itu suka merenovasi rumah gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Menariknya, dia juga membagikan giveaway selama Ramadan 2021 sampai puluhan miliar.