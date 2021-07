Asyik! Harga CPO, TBS, dan Inti Sawit Naik Lagi, Ini Daftar Lengkapnya...

jpnn.com, JAMBI - Kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Jambi pada periode 23-29 Juli Juli 2021, mengalami kenaikkan cukup signifikan.

Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun menyebutkan kenaikan itu cukup baik ketimbang periode sebelumnya Rp 10.461 per kilogram menjadi Rp 10.920 per kilogram.

"Harga CPO naik Rp 459 per kilogram," ujar Putri seperti dikutip dari Antara, Minggu (25/7).

Putri menjelaskan Tandan Buah Segar (TBS) dan inti sawit pun mengalami kenaikan, namun tipis.

Menurut dia inti sawit naik Rp 56 per kilogram atau dari Rp 5.794 per kilogram menjadi Rp 5.850 per kilogram.

"TBS naik Rp 75 kilogram dari Rp 1.856 menjadi Rp 1.931per kilogram," kata dia.

Putri melanjutkan kenaikan harga CPO, inti sawit, dan TBS sawit beberapa peridode terakhir merupakan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi.

"Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan Peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur," ucap Putri.