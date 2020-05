Atiqah Hasiholan Tegaskan Pendapatnya Ini Bukan Kritik ke Pemerintah

Kamis, 28 Mei 2020 – 09:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Atiqah Hasiholan menyoroti pemakaian istilah new normal yang diperbincangkan di tengah pandemi virus corona jenis baru covid-19.

Dia mengaku bingung kenapa istilah tersebut digunakan, sementara kondisi sebenarnya tidak normal.

"Saya bingung dengan kata New Normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia. Jadi ketika pandemi udah usai namanya apa? No this is not normal, this is just a transition untuk kembali ke kehidupan normal," ungkap Atiqah Hasiholan lewat akun Instagram miliknya, Kamis (28/5).

Istri Rio Dewanto itu menilai pemilihan istilah 'new normal' bisa memengaruhi kondisi psikologis manusia.

"Menurut saya pemilihan kata berkaitan erat dengan psikologis manusia. Normal adalah sesuatu yang menjadi acceptable. Kita masih mau fight kan ke kehidupan yang dulu?," jelasnya.

Atiqah Hasiholan menegaskan bahwa pendapat yang disampaikan bukan untuk mengkritik pemerintah yang kini mengemukakan istilah new normal.

Pemain film Mantan Manten tersebut juga mengaku bukan penganut teori konspirasi.

Atiqah hanya keberatan dengan pemakaian istilah new normal.