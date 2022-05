Atta Halilintar Akhirnya Bisa Mewujudkan Impian, Raul Lemos Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar akhirnya bisa mewujudkan salah satu impiannya.

Dia bisa mengumpulkan keluarganya, keluarga Anang Hermansyah serta Ashanty, dan keluarga Raul Lemos serta Krisdayanti untuk jalan-jalan bersama ke Singapura.

"Mimpi jadi kenyataan, The Atta, The Hermansyah, The Lemos, trip bareng," ungkap Atta Halilintar melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (4/5).

Suami Aurel Hermansyah itu sebelumnya juga melakukan perjalanan keluar negeri dengan keluarganya.

Atta Halilintar membawa keluarganya dan keluarga The Hermansyah ke Turki.

"Sebelumnya The Atta, Gen Halilintar, The Hermansyah ke Turki," jelasnya.

Atta Halilintar bersyukur keluarganya dan keluarga sang istri bisa berkumpul di momen Idulfitri.

Dia menyertakan foto kebersamaan saat berada di Singapura.