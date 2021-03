Atta Halilintar Dihina, Aurel Hermansyah Bereaksi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aurel Hermansyah memberi tanggapan setelah Atta Halilintar dihina jelek oleh netizen.

Aurel menilai Atta tetap tampan meski tanpa headband.

"Cakep tahu! Udah enggak usah dengan dengerin orang," ungkap Aurel Hermansyah melalui kolom komentar akun terverifikasi miliknya di Instagram.

Anak Anang Hermansyah itu meminta Atta Halilintar tidak mendengar omongan netizen yang menghina.

"Just be yourself sayang," lanjut Aurel.

Sebelumnya, Atta Halilintar mengatakan banyak netizen yang menghina fisiknya.

Atta dihina lantaran penampilannya saat tanpa memakai ikat kepala.

"Banyak yang hina fisik enggak pakai haeadband? Heboh banget," tulis Atta Halilintar.