Avatar: The Way of Water Tayang di China Bulan Depan, di Indonesia Kapan?

jpnn.com, JAKARTA - Film Avatar: The Way of Water akan tayang di China, pada 16 Desember 2022, dikutip dari Variety, Rabu (23/11).

Kabar itu telah dikonfirmasi 20th Century Studios melalui unggahan resmi di Sina Weibo, salah satu platform media sosial di China.

Dalam unggahannya, 20th Century Studios membagikan trailer dan poster terbaru film tersebut.

Film garapan James Cameron ini juga akan tayang pada tanggal yang sama di wilayah lain, termasuk Amerika Utara.

Avatar: The Way of Water akan diputar di bioskop reguler dan Imax.

Film ini dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan Kate Winslet. Skenario oleh James Cameron, Rick Jaffa, dan Amanda Silver.

Sekuel Avatar diklaim akan menyuguhkan pengalaman sinematik yang belum pernah ada sebelumnya.

Cameron akan membawa penonton kembali ke dunia Pandora yang megah dalam petualangan penuh aksi yang spektakuler dan menggugah.