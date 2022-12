Avatar: The Way Avatar Akhirnya Tayang Perdana di London

jpnn.com, JAKARTA - Sekuel Avatar yang telah lama dinantikan akhirnya tayang perdana di London, Inggris, Selasa (6/12).

Mengutip Reuters, film karya sineas James Cameron ini menyatukan aktor Sam Worthington (Jake Sully) dan Zoe Saldana (Neytiri).

Film Avatar: The Way of Water memperlihatkan Sully dan Neytiri, yang telah menjadi orang tua dari lima anak.

Kehidupan mereka yang damai di hutan serupa surga ini terganggu oleh kedatangan "Sky People", sebutan dari Na'vi untuk manusia, yang ingin mencari Sully.

Sully pun mengajak keluarganya kabur ke tempat yang jauh dan mencari perlindungan dari klan samudra Metkayina.

Mereka pun harus lekas belajar untuk bertahan hidup di tempat baru sambil menghadapi ancaman musuh.

"Ini adalah film yang menyentuh hati. Kami berharap itu bisa dirasakan penton," kata Worthington.

Sang produser, Jon Landau merencanakan membuat empat film Avatar hingga 2028.