Ayu Gani Bicara Soal Keluar dari Zona Nyaman dan Menginspirasi Banyak Orang

jpnn.com, JAKARTA - Glenfiddich meluncurkan program The Where Next Club pada 2021, sebagai wujud semangat untuk selalu tampil baru.

Melanjutkan kampanye tersebut, Glenfiddich pun memperkenalkan tiga maverick. Salah satunya model Ayu Gani.

Adapun maverick adalah sebutan untuk para insan yang berhasil keluar dari zona nyaman dan mencapai hal-hal baru dalam hidup.

Selain berprestasi dalam karier modelnya, Ayu Gani dinilai berhasil menginspirasi masyarakat dalam pencapaian hidupnya.

Pemenang Asia’s Next Top Model 2015 dianggap sebagai maverick yang paling melambangkan semangat Glenfiddich.

Sebagaimana diketahui, Ayu Gani terus mengembangkan diri di dunia model, meskipun sudah menang di ajang internasional.

Perempuan kelahiran 1991 itu juga tidak pernah berhenti menjelajahi bidang baru dan menekuninya dengan serius.

"Saya merasa ada kesamaan antara saya dan Glenfiddich. Kami berusaha untuk menembus batas dan selalu bertanya ‘Where Next?'," kata Ayu Gani saat ditemui di Lobo & Juno The Ritz Carlton Jakarta, Mega Kuningan, baru-baru ini.