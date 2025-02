Bajang Bagus: Mas AHY Pemimpin Cerdas dan Berwibawa

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat akan menggelar Kongres Ke-IV pada 24-25 Februari 2025 mendatang.

Menjelang kongres, dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk kembali menjabat ketua umum Partai Demokrat makin menguat.

Salah satu dukungan itu datang dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

“Kami menilai Mas AHY sebagai pemimpin yang cerdas dan berwibawa,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah Adi Bagus Karya dalam keterangannya, Jumat (21/2).

Bajang Bagus, panggilan akrab Adi Bagus Karya, menyebut dukungan untuk AHY bukan semata-mata soal kontinuitas kepemimpinan, tetapi juga memastikan bahwa partai berlambang bintang mercy itu tetap berada di jalur perjuangan yang benar.

“Beliau telah sukses memimpin kami di Partai Demokrat selama lima tahun terakhir. Terlebih saat ini Partai Demokrat berada di pemerintahan. AHY is the one and only," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menilai Partai Demokrat selama kepemimpinan AHY telah telah berkembang pesat dan berkontribusi besar dalam politik nasional.

Menurut dia, PD tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga memperkuat posisinya dalam dinamika politik nasional.