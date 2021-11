Bamsoet Bersama Tommy Suharto Resmikan Drag Big Bike Championship 2021

jpnn.com, SENTUL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Mantan Ketua Umum IMI Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto meresmikan ajang balap motor besar Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor.

Kejuaraan balap pertama dengan peserta motor gede minimal 350 Cc itu diharapkan mampu mempererat persaudaraan para penggemar moge dalam memajukan olahraga otomotif nasional.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, ajang balap itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa dihadiri penonton.

Baca Juga: PUPR Bangun Sarhunta Jelang Ajang Balap Motor Internasional di Mandalika

"Pelaksanaan balap disiarkan melalui live streaming IMI dan Atta Halilintar serta YouTube secara gratis sehingga bisa dinikmati dimanapun berada," ujar Bamsoet usai menghadiri Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Sabtu (20/11).

Peresmian ajang balap itu turut dihadiri pengurus IMI Pusat di antaranya Ketua Pelaksana Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 Kombes (Pol) Putu Putera, Badan Pembina IMI Pusat Tinton Suprapto dan Hutomo Mandala Putra, Badan Penasehat Robert J Kardinal, dan Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola.

Ada pula Bendahara Umum Effendy Gunawan, Direktur Sosial dan Lingkungan Hidup Darma Mangkuluhur, Deputi Olahraga Mobil Lola Moenek, Komisi Lingkungan Hidup Ratu Dian Hatifah, Komisi Sosial Dwie Aroem Hadiatie, Hubungan Antar Lembaga Junaedi Elvis, Deputi Olahraga Mobil Lola Moenek, serta Publikasi dan Media Sosial Atta Halilintar, Jolene Marie dan Dwi Nugroho.

Ketua DPR RI ke-20 itu menuturkan balapan tersebut diikuti oleh 74 pembalap motor besar dari berbagai merek.



Ada lima kelas yang dipertandingkan, yaitu Bracket 12 detik, Bracket 14 detik, Bracket 16 detik, FFA V Twin 350Cc Up, dan FFA Non V Twin 350Cc Up.

"Hasil lomba kelas Bracket 12 detik, juara pertama diraih Hari Triadji dari DKI Jakarta, juara kedua Rivo Rozari dari DKI Jakarta dan juara ketiga Ahmad Suhardi dari Banten,".