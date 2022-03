Bamsoet Dukung UMKM Goes To Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan mendukung langkah Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang UMKM Goes To Mandalika.

Ajang tersebut dikatakan menghadirkan berbagai produk dari 60 UMKM bidang otomotif dan 40 UMKM travel.

Ada juga kegiatan coaching clinic oleh IMI, atraksi freestyle, fun ride electric bike, miniGP test and stuntride, sunmori, dan sekaligus pelepasan riders goes to Mandalika.

"Para peserta UMKM Goes To Mandalika akan bergabung bersama UKM unggulan lainnnya dari 14 Provinsi yang akan disiapkan di dalam kawasan Sirkuit Mandalikan," ujar Bamsoet seusai mengunjungi pameran UMKM Goes To Mandalika, di Gedung SMESCO, Jakarta, Minggu (6/3).

"Produk yang dijajakan sangat beragam mulai dari automotive, merchandise, souvenir, healthy product, serta food and beverages," sambungnya

Ketua IMI Pusat itu menjelaskan dalam ajang itu juga ada travel fair MotoGP Packages yang ditawarkan oleh berbagai anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).

Berbagai paket ditawarkan mulai dari tiket masuk MotoGP, pesawat, penginapan, hingga ragam hiburan disiapkan.

Ajang tersebut juga memudahkan masyarakat yang ingin menonton MotoGP, sekaligus membantu meningkatkan penjualan para pelaku usaha travel.