Bamsoet Punya Jurus Atasi Ancaman Krisis Global, Simak nih!

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sependapat dengan Presiden Jokowi soal ancaman krisis global telah ada di depan mata.

Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi bangkrut dan ambruk.

Namun, Indonesia dinilai sebagai negara dengan risiko resesi yang kecil, hanya 3 persen.

‘’Sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa yang mencapai 40 hingga 55 persen. Atau negara Asia-Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Hal itu dikatakannya seusai menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI 2022-2023 dan Penyampaian Pengantar/Keterangan Perintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).

Ketua DPR RI sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Bamsoet Ucapkan Selamat kepada Peraih Penghargaan Achmad Bakrie 2022

Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.

"Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun,’’ ungkapnya.