Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Raih Penghargaan ACI Airport Service Quality Awards 2023

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Sumatera Selatan meraih penghargaan ACI Airport Service Quality (ASQ) Awards 2023.

Kategori yang berhasil diraih adalah ACI World Director General's Roll of Excellence, Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia, Easiest Airport Journey in Asia-Pacific, dan Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni merasa bangga atas capaian prestasi tersebut.

Baca Juga: Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Raih Penghargaan Paling Prestisius dari ACI

Dia juga berharap Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh calon penumpang.

“Saya bangga atas capaian prestasi yang berhasil diraih Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, terutama warga Sumatera Selatan,” kata Fatoni.

EGM Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Iwan Winaya juga mengaku bangga atas capaian tersebut.

Sebelumnya, pada 2022 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II juga berhasil meraih penghargaan Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia.

“Yang spesial buat kami di tahun ini mendapatkan penghargaan ACI World Director General's Roll of Excellece, yaitu penghargaan yang hanya diberikan kepada bandara yang telah meraih beragam ACI ASQ Award selama 5 tahun dalam periode 10 tahun program ini,” jelas Iwan.