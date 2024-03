Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Raih Penghargaan Paling Prestisius dari ACI

jpnn.com, PALEMBANG - Airport Council International (ACI), organisasi yang menaungi sekitar 1.950 bandara di 185 negara, memberikan penghargaan untuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, yang dikelola PT Angkasa Pura II.

Penghargaan paling prestisius untuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II itu adalah ACI World Director General’s Roll of Excellence 2023, di mana hanya diberikan kepada bandara yang selalu meraih penghargaan selama lima tahun dalam 10 tahun program Airport Service Quality Awards (ASQ Awards).

Tak hanya itu, dalam ASQ Awards 2023 ini Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II juga berhasil meraih tiga penghargaan lain yakni Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia-Pacific, Easiest Airport Journey in Asia-Pacific dan Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific.

Executive General Manager Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Iwan Winaya menuturkan pencapaian ini berkat tiga kunci sukses dalam melayani penumpang dan memberikan journey experience terbaik.

“Penghargaan ASQ Awards 2023 dari ACI ini antara lain merefleksikan kemudahan (easiest) dan pengalaman menyenangkan (enjoyable) yang dirasakan penumpang pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Untuk menghadirkan experience itu, kami melakukan beberapa hal yang menjadi kunci sukses,” jelas Iwan Winaya.

Iwan optimistis Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II pada 2024 bisa mengulang prestasi bahkan melampaui pencapaian 2023.

“2023 kami mendapat 4 penghargaan ASQ Awards dari ACI. Pada 2024, kami menargetkan bisa meraih 5 penghargaan. Satu penghargaan yang kami ingin capai adalah Cleanest Airport in Asia-Pacific. Untuk mencapai target itu, kami sudah menyiapkan program dan personel,” kata Iwan.(chi/jpnn)