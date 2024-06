Bandingkan Gaji Kamu dengan Kylian Mbappe di Real Madrid

jpnn.com - MADRID - Kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid memang bukan suatu kejutan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Mbappe sudah dikaitkan dengan El Real. Konon, si pemain yang pengin bergabung.

Paris Saint-Germain awalnya tak sudi melepas pemain senilai EUR 180 juta (Transfermarkt) itu, meski Real Madrid sudah menegosiasi.

Lalu, lantaran Mbappe ogah memperpanjang kontrak, giliran PSG yang pengin menjual. Namun, Real Madrid sudah menutup pintu negosiasi.

Akhirnya, PSG gigit jari. Mbappe pergi ke Real Madrid dengan free transfer.

Mbappe telah menyetujui kontrak berdurasi lima tahun.

"Dia akan resmi bergabung setelah kontraknya dengan PSG berakhir pada 1 Juli 2024," bunyi laporan Marca.

AS ikut melaporkan, Mbappe akan mendapatkan gaji EUR 15 juta per musim atau setara dengan sekitar Rp 266 miliar (sekitar Rp 22 miliar per bulan) bersama Real Madrid.