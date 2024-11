Bangun Konektivitas, Calon Ketum ILUNI FHUI Nonton Musik dan Nobar Alumni

jpnn.com - Calon Ketua umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Ketum ILUNI FHUI) 2024-2027 Raden Rahmat Bastian bikin acara nonton bareng (nobar). Nobar film Anak Kolong di studio 5, Hollywood XXI, Jakarta pada Sabtu (9/11) ini melibatkan para alumni FHUI dari berbagai angkatan.

Menurut Rahmat, nobar merupakan salah satu bentuk silaturahmi antaralumni FHUI.

"Ini sesuai misi yang kami usung sebagai kandidat no 5, yaitu membangun konektivitas dan jaringan networking bagi ILUNI FHUI dan mahasiswa FHUI," ucapnya seusai nobar.

Dia mengatakan, membangun konektivitas dan networking itu tidak harus dilakukan secara serius dan mainstream, tetapi bisa dengan cara-cara santai dan menghibur, supaya muncul suasana keakraban di antara para alumni.

Rahmat mengaku, beberapa hari ini disibukkan sebagai keynote speaker di berbagai seminar daring. Di webinar "From Basic to Breakthrough: Building Your Career in Arbitration. Diskusi berjalan dengan sangat menarik karena bermanfaat bagi para alumni dan mahasiswa yang ingin menekuni bidang arbitrase.

Dalam webinar tersebut, dia berharap, para peserta webinar bisa mendapatkan jejaring dan wawasan dari narasumber yang kompeten. Selanjutnya, ia juga ambil bagian dalam webinar "Mastering Advocacy Skill: Applying LEFT (Legal, Economic, Finance, and Tax)".

Masih berperan sebagai keynote speaker, dia bangga bisa bersanding dengan senior-senior alumni FHUI, seperti Ichwan Sukardi dan Satya Bakti Parikesit.

"Sharing pengalaman mereka sangat berharga terkait strategi keahlian advokasi kombinasi unik hukum, ekonomi, keuangan, serta perpajakan. Mereka banyak bercerita pengalaman mereka di bidangnya masing-masing dan real world case studies sesuai jenjang karir selama tiga dekade," tutur CEO PT Kalimatera Kotawaringin itu.