Bank Mandiri Fasilitasi Persyaratan Pembukaan Rekening Menggunakan KMILN Bagi Diaspora

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen menjadi partner finansial pilihan masyarakat baik di tanah air maupun di luar negeri.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), Bank Mandiri memfasilitasi pembuatan rekening menggunakan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) bagi diaspora.

Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023, diaspora Indonesia bisa melakukan pembukaan rekening menggunakan e-ktp atau dengan memakai passport dan KMILN.

Pengoptimalan penggunaan KMILN untuk pendaftaran akan semakin meningkatkan koneksi antara diaspora dengan tanah air.

Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama berharap masyarakat Indonesia di luar negeri bisa menikmati layanan perbankan komprehensif dari Bank Mandiri.

Terlebih saat ini, bank berlogo pita emas ini telah memberikan layanan terbaik melalui inovasi Livin’ by Mandiri sebagai Beyond super app dengan menghadirkan lebih dari 120 fitur banking dan beyond banking.

"Mulai dari tabungan, transfer valas, hingga fitur berinvestasi, Livin’ by Mandiri menghadirkan seluruh kebutuhan transaksi finansial nasabah dalam genggaman. Kami antusias menjalani kerja sama ini dalam memberdayakan diaspora Indonesia dimanapun berada,” ujar Timothy, pada Kamis (29/8).

Terlebih, superApp milik bank bersandi saham BMRI ini telah melayani transaksi finansial dan gaya hidup bagi diaspora di lebih 120 negara. Hingga akhir Juli 2024, lebih dari 53.000 pengguna Livin’ by Mandiri telah melakukan onboarding di luar negeri.