Bank Mandiri Manjakan Nasabah dengan Tawarkan Benefit Eksklusif di Erajaya Digital Complex PIK

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berupaya mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang dapat mengerek konsumsi rumah tangga.

Terbaru, bank berlogo pita emas ini menggelar program benefit eksklusif bagi nasabah yang bertransaksi di Erajaya Digital Complex, Pantai Indak Kapuk (PIK) 2.

Berada di salah satu pusat ekonomi dan investasi favorit di sisi utara Jakarta, Erajaya Digital Complex menjadi kawasan yang menawarkan pengalaman berbelanja yang unik di berbagai merchant ritel teknologi Erajaya Group dengan suasana semi-open air yang sesuai bagi generasi milenial dan keluarga baru.



Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menyampaikan pihaknya melihat adanya potensi bisnis yang besar dari berbagai aktivitas ekonomi di kompleks perbelanjaan ini, terutama karena melibatkan banyak pelaku usaha yang telah memiliki pasar yang jelas.

“Melalui Partnership Program Transaksi Merchant antara Bank Mandiri dan Erajaya ini, kami optimis dapat memberikan manfaat yang optimal tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga mitra merchant," kata Alexandra.

Hal itu disampaikan Alexandra saat meresmikan dimulainya program benefit tersebut bersama Direktur Utama Erajaya Swasembada Budiarto Halim, Wakil Direktur Utama Erajaya Swasembada Joy Wahjudi, Direktur Jaringan & Retail Banking Aquarius Rudianto, dan Direktur Corporate Banking Susana Indah Kris Indriati, Rabu (28/2).

"Inisiatif program ini sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk dapat menjadi urban locomotive bagi ekosistem usaha di perkotaan,” imbuh Alexandra

Berlangsung selama tiga bulan hingga 26 Mei 2024, program ini meliputi, antara lain hadiah langsung dari Wheel of Fortune untuk setiap transaksi di EDC Mandiri, promo Spend and Get Charger dengan transaksi Mandiri kartu Kredit.