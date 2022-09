Bank Mandiri Mencari Bibit Unggul Wirausaha Muda, Ada Jalur untuk Santri Juga

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri mencari bibit-bibit unggul wirausaha muda kreatif, inovatif serta dapat berkontribusi aktif untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang impresif.

Hal itu, diwujudkan dalam penyelenggaraan ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan WMM 2022 mengusung tema “Proud to be Entrepreneur” yang diharapkan mampu memantik semangat berwirausaha generasi muda Tanah Air untuk bersama membangun negeri.

“Tahun ini menjadi tahun ke-17 kompetisi ini digelar. Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN turut bangga dapat terus konsisten mewadahi para Jawara Wirausaha Muda di Indonesia untuk berkembang dan naik level dari lokal ke nasional, nasional hingga ke global,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/9).

Rudi menyebut WMM kali ini sangat spesial, karena seluruh peserta akan diuji oleh kegiatan yang dikemas dalam tayangan menghibur dalam format Digital Series.

Nantinya, masyarakat pun dapat merasakan langsung dan belajar bersama melalui platform digital Youtube.

Tidak hanya itu, WMM kali ini juga kembali menghadirkan "Festival Expo WMM" yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Dalam Expo ini Bank Mandiri mengundang seluruh mitra binaan terbaik Bank Mandiri yang menjadi bagian program CSR perseroan di bidang kewirausahaan seperti WMM, Rumah BUMN dan Kewirausahaan Petani.

WMM 2022 juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-24 Bank Mandiri.