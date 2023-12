Bansos Plus AMIN, Tawarkan Nilai Lebih Besar hingga Beri Bantuan untuk KK Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra mengatakan ada sejumlah perbedaan dalam program Bansos Plus yang ditawarkan oleh calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut Surya, secara umum Bansos Plus memiliki 3 hal, yakni plus manfaatnya (manfaatnya akan ditambah), plus penerimanya (data penerima diperbaiki) dan, plus layanannya (negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus).

“Program bansos eksisting yang akan Plus Manfaatnya, Plus Penerimanya yang pertama adalah BLT tambahan untuk lansia. Saat ini Rp 200 ribu, tawaran AMIN Rp 300 ribu per bulan,” ujar Surya dalam pesan singkatnya, Selasa (19/12).

Kemudian, BLT tambahan untuk disabilitas saat ini Rp 200 ribu per bulan akan dinaikkan menjadi Rp 300 ribu per bulan.

AMIN juga bakal memperbarui data penyendang disabilitas yang harus menerima bantuan.

Hal itu lantaran dari 20,26 juta penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan, hanya 134 ribu jiwa yang mendapatkan bantuan sosial.

“Untuk KIP Kuliah Plus saat ini penerima manfaat 900 ribu orang. Tawaran AMIN plus penerimanya jadi 1,9 juta orang,” kata dia.

Berdasarkan data Statistik Pemuda Indonesia, hanya 6 dari 100 anak dari keluarga miskin yang mampu mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi.