Bantah Melakukan Akses Ilegal, Kiki The Potters Bilang Begini

Senin, 23 Agustus 2021 – 22:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Kiki The Potters masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan akses ilegal yang dilaporkan Nikita Mirzani.



Pemilik nama asli Frans Rizki Aditya itu mengaku tak paham apa yang dilaporkan oleh bintang film Nenek Gayung tersebut.



"Saya enggak paham dilaporin apa. Cuma sebagai warga negara yang baik, ya, datang," ujar Kiki The Potters di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (23/8).



Namun, dia membantah apa yang dituduhkan oleh janda tiga anak tersebut.



"Ya, iya dong," tegas Kiki.



Sebab menurutnya chat yang diduga disebarkan itu bukan darinya.



Dia justru mempertanyakan bukti atas tudingan tersebut.



"Itu, kan, asumsi mereka. Asumsi pengacaranya dan pelapornya. Hukum bukan asumsi tetapi pembuktian," ucap Kiki.



"Jadi, jangan bodoh-bodohi masyarakat melempar opini, ya, mainan lama mereka. Buktikan saja," sambung dia.



Nikita Mirzani beberapa waktu lalu memang sempat membuat dua laporan di Polres Metro Jakarta Selatan.



Laporan pertama terkait dugaan penelantaran anak yang dilakukan mantan suaminya, Dipo Latief.



Kemudian laporan lainnya terkait dugaan akses ilegal.



Tak diketahui siapa yang dilaporkan oleh bintang film Comic 8 tersebut atas laporan akses ilegal.



Namun, diduga Kiki The Potters dipanggil polisi terkait laporan Nikita Mirzani. (mcr7/jpnn)