Banyak Calon Siswa yang Gagal dalam PPDB 2020, Ganjar: Negara Harus Hadir

Sabtu, 04 Juli 2020 – 06:06 WIB

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sedang menyiapkan beberapa jurus atau cara untuk daerah yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri, selain menyiapkan sekolah jarak jauh.

Langkah itu sebagai jaminan kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.

"Sudah dalam progres itu sekolah jarak jauh, sementara tiga (daerah) dulu dan ini sedang kami kaji lagi. Pokoknya negara harus hadir. Ada juga jurus yang kami siapkan, bisa kelas jarak jauh, bisa menambah rombongan per kelas, bisa beasiswa, bisa dititipkan ke swasta. Untuk swasta sedang negosiasi," kata Kepala Disdikbud Jumeri saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat proses verifikasi PPDB di SMKN 8 Semarang, Jumat (3/7).

Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan semua kebijakan harus dibuat terutama untuk area-area yang tidak memiliki sekolah.

Menurut Ganjar, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana semua berubah, maka diperlukan banyak cara dan harus out of the box.

"Kalau selama ini, pokoknya standar indeksnya begini, lha itu kaku-kakuan. Sekarang ini, dengan situasi yang seperti lagu Lathi 'everything has changed', lha sekarang ini kan lagi berubah maka kita masuk cara juga untuk solusi tadi," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan ternyata dengan sistem yang ada saat ini masih banyak yang belum terjangkau.

Masih banyak masukan terkait anak-anak di kawasan tertentu tidak bisa diterima dalam PPDB.