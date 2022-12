Banyak Libur di 2023, Heru Budi Minta Jajarannya di DKI Cekatan Berkerja

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya bekerja lebih gesit pada tahun depan.

Menurut dia, pekerjaan Pemprov DKI Jakarta pada 2023 bakal lebih padat.

Heru mengungkapkan hal itusebelum memimpin rapat pimpinan (rapim) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

"Januari hingga April 2023 bakal banyak tugas, makanya bapak dan ibu sekalian harus lebih gesit," ucap Heru.

Heru juga meminta anak buahnya di Pemprov DKI bekerja lebih cepat dan lincah. Dia beralasan hari kerja pada awal hingga pertengahan 2023 terpotong banyak libur.

"Sudah tidak ada waktu lagi. Coba bayangkan masuk di Januari 2023 nanti terpotong waktunya pas puasa sampai Lebaran. Terus terpotong lagi 17 Agustus. Jadi, benar-benar harus lincah," kata dia.

Mantan kepala Sekretariat Presiden itu mengungkapkan Jakarta bakal menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin internasional dalam Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital (MGMAC) 2023.

Tak hanya itu, Jakarta juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2023.