Barcelona Dapatkan Miralem Pjanic, Juventus Kebagian Arthur Melo

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona mengumumkan kesepakatan yang mereka capai dengan Juventus untuk transfer tukar tambah Arthur Melo dengan Miralem Pjanic.

Laman resmi Barcelona menyebut Juventus akan membayar 72 juta euro (sekira Rp1,16 triliun) disertai klausul tambahan 10 juta euro (sekira Rp161,1 miliar) untuk mendapatkan Arthur.

Sebaliknya, Barcelona membeli Pjanic dengan banderol 60 juta euro (sekira Rp966,6 miliar) disertai klausul tambahan 5 juta euro (sekira Rp80,5 miliar).

Namun, Arthur maupun Miralem akan sama-sama bertahan di klub asalnya hingga rampungnya musim 2019/20, yang sempat tertangguhkan tiga bulan karena pandemi COVID-19.

???? things you need to know about our new signing! pic.twitter.com/deZgQ4Ts6U — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020