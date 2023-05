Baru di Indonesia, Restoran Seafood Cepat Saji dengan Harga Terjangkau

jpnn.com, TANGERANG - Restoran seafood cepat saji asal Amerika Serikat, Long John Silver’s membuka outlet perdana di Indonesia.

Outlet pertama restoran asal Louisville itu dibuka di kawasan Gading Serpong, Tangerang pada 24 Mei 2023.

Pada momen tersebut, Juara MasterChef Indonesia Season 8 Jesselyn Lauwreen berkesempatan menikmati sajian makanan di Long John Silver’s.

Dilihat dari unggahan Instagram Stories-nya, Jesselyn tampak menikmati berbagai menu di restoran tersebut.

Adapun di antaranya, yakni Grilled Seasoned White Fish, Seafood Platter dan Hush Puppies.

"The first ever Long John Silver's in Indonesia," begitu tertulis ketranhan Jesselyn dalam keterangan unggahannya di Instagram Stories, belum lama ini.

Direktur utama Long John Silver’s Indonesia, Chandra Supandi mengatakan kehadiran restorannya ini guna menjawab permintaan masyarakat akan produk seafood yang terjangkau.

"Misinya Long John Silver’s sendiri, menyediakan konsep makanan seafood yang dapat menjangkau semua kalangan," kata Chandra saat ditemui awak media di kawasan BSD, Serpong, baru-baru ini.