Basket Olimpiade Tokyo: Sempat Tertinggal, Amerika Serikat Bangkit dan Pukul Australia di Semifinal

jpnn.com, TOKYO - Amerika Serikat berhasil lolos ke partai final cabang olahraga basket putra Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan Australia di babak empat besar.

Bermain di Saitama Super Arena, Tokyo, Kamis (5/8) WIB, Kevin Durant dan kolega berhasil menang dengan skor 97-78 atas Australia.

Pada pertandingan ini, AS sempat tertinggal 15 angka di first half dari Australia. Namun, bermaterikan pemain yang mentas di NBA, pada second half anak asuhan Gregg Popovic berhasil bangkit dan kemudian menang di akhir laga.

Skuad Australia terlihat kehabisan energi setelah jeda. Terbukti, di kuarter tiga Patty Mills cum suis hanya mampu mencetak sepuluh poin. Sementara Amerika pada kuarter ini mulai superior dengan mencetak 32 angka dalam satu kuarter.

Masuk kuarter keempat, perlawanan Australia tampaknya tidak berarti karena kendati berhasil mencetak 23 angka. AS tetap konsisten mendulang poin sehingga peluang Australia mendekatkan skor menemui jalan buntu.

Pada bentrokan ini, kapten tim Amerika Serikat Kevin Durant membuktikan diri sebagai pemain paling berpengalaman di timnya yang bisa mengangkat supremasi Tim Impian -julukan timnas bola basket Amerika- di ajang Olimpiade.

Durant mengakhiri laga degnan catatan 23 poin, sembilan rebound, dua assist dan dua steal. Devin Booker pada pertandingan ini juga tampil apik bagi Amerika dengan menambahkan 20 poin dan akurasi tembakannya mencapai 70 persen.

Jrue Holiday juga tampil tak bisa dikesampingkan dengan sumbangan 11 poin dan delapan rebound, lalu masih ada Khris Middleton dengan 11 angka.