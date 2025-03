Bayer Hadirkan Inovasi Berbasis Sains Untuk Kesehatan & Pertanian Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bayer yang merupakan perusahaan life science global terkemuka di bidang kesehatan dan pertanian menegaskan komitmennya untuk mendukung kedua sektor tersebut di Indonesia melalui solusi inovatif dan kepemimpinan strategis.

Selama 68 tahun kehadirannya di Indonesia, Bayer terus mendorong inisiatif dan inovasi berbasis sains untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong ketahanan pangan nasional.

Mengawal implementasi komitmen itu, Bayer menempatkan jajaran kepemimpinan baru di Indonesia. Yuchen Li ditunjuk sebagai Presiden Direktur Bayer Indonesia sekaligus Country Commercial Lead Crop Science Indonesia and Malaysia. Bersama dengannya, Sook Fun Leong menjabat sebagai Country Division Head Consumer Health Indonesia and Malaysia, serta Riaz Buksh sebagai Country Division Head Pharmaceuticals Indonesia, Malaysia and Singapore (IMS) Cluster.

“Sebagai perusahaan life science global di bidang kesehatan dan pertanian, Bayer percaya pada peran penting ilmu pengetahuan dalam mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Di Bayer, inovasi adalah cara kami mewujudkan misi ‘Health for All, Hunger for None’," ujar Yuchen Li dalam siaran persnya.

Melalui kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan, pihaknya bertekad untuk terus menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia guna mendukung perwujudan ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui kesehatan yang lebih baik.

Bergabung dengan Bayer sejak 2012, Li sebelumnya telah menempati jabatan kepemimpinan di negara lain, termasuk China, Jepang dan Amerika Serikat.

Dalam perannya sebagai Country Commercial Lead untuk Crop Science di Indonesia dan Malaysia, Li menambahkan pertanian merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia.

"Bayer mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan pengetahuan petani akan teknologi pertanian terkini, terutama bagi petani lahan kecil di Indonesia, agar produktivitas dan pendapatan meningkat sehingga petani beserta keluarganya sejahtera," kata dia.