Satu dari 10 Perempuan di Asia Menderita Endometriosis, Kenali Tanda & Gejalanya 

jpnn.com, JAKARTA - Endometriosis merupakan penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kambuh, sehingga memerlukan terapi jangka panjang untuk menanganinya.

Penting sekali adanya kesadaran untuk melakukan diagnosis dini agar bisa ditangani dengan cepat karena seringkali telat dan ditangani ketika kondisi sudah parah.

"Deteksi dini amat penting, juga kepatuhan pasien dalam terapi jangka panjang. Ini untuk meningkatkan kualitas hidup karena penyakit ini juga mengganggu produktivitas," kata Country Division Head Pharmaceuticals Bayer Indonesia Jeff Lai dalam diskusi media sekaligus memperingati bulan Kesadaran Endometriosis Sedunia, di Novotel Jakarta, Jumat (8/3).

World Health Organization (WHO) telah menyatakan endometriosis sebagai penyakit kronis. Masalah utamanya hingga kini adalah penundaan diagnosis, padahal ini termasuk penyakit jangka panjang dengan tingkat kekambuhan yang tinggi, yakni sebesar 67%.

"Endometriosis menyerang 10% perempuan usia produktif di seluruh dunia dan terus menjadi kasus serius di tingkat global dan regional," ujarnya.

Dia menjelaskan sejalan dengan visi Bayer: Health for All, Hunger for None, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien, termasuk menyediakan solusi kesehatan bagi pasien endometriosis. Apalagi data menunjukkan, endometriosis menyerang lebih banyak perempuan di Asia daripada negara-negara barat.

"Oleh sebab itu, kami melihat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan Indonesia, terkait endometriosis serta terapi yang paling tepat," ungkapnya.

Bayer menghadirkan penelitian dan pengembangan pilihan pengobatan baru untuk berbagai penyakit termasuk endometriosis. Dienogest dari Bayer menjadi terapi hormonal yang efektif dan inovatif yang mampu menghilangkan rasa nyeri jika dijalani dengan komitmen jangka panjang.