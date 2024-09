BBN Airlines Melayani 3 Rute Penerbangan Domestik

jpnn.com - JAKARTA - Maskapai baru BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines telah secara resmi mengudara melayani penerbangan Indonesia sejak Jumat (27/9). Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa BBN Airlines melayani tiga rute penerbangan domestik.

"BBN Airlines Indonesia yang resmi beroperasi melayani tiga rute penerbangan di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dikonfirmasi di Jakarta, Senin (30/9) malam.

Adita memerinci tiga rute penerbangan domestik yang dilayani BBN Airlines, yakni Cengkareng-Surabaya sebanyak tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024.

Kedua, penerbangan Cengkareng-Balikpapan mulai beroperasi Senin (30/9) sebanyak tujuh kali per minggu. Ketiga, penerbangan Cengkareng-Denpasar mulai Rabu (2/10) sebanyak tujuh kali per minggu.

"Rutenya itu CGK-SUB tujuh kali per minggu, lalu rute CGK-BPN mulai beroperasi tanggal 30 September 2024 juga tujuh kali per minggu, dan rute CGK-DPS mulai tanggal 2 Oktober 2024 yang tujuh kali per minggu pula," ungkapnya.

Kemenhub menyatakan bahwa maskapai BBN Airlines secara resmi sudah mengudara melayani penerbangan Indonesia sejak Jumat (27/9). "Maskapai BBN sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 September 2024," terang Adita.

Sebelumnya, BBN Airlines Indonesia mendapatkan penambahan Sertifikat Operasi Udara (AOC) penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub.

"Dengan adanya AOC ini, Kemenhub telah menyatakan bahwa BBN Airlines Indonesia layak dan memenuhi standar regulasi untuk membuka layanan penerbangan komersial penumpang yang akan mulai beroperasi segera pada Maret 2024," kata Chairman BBN Airlines Indonesia Martynas Grigas melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (11/3).