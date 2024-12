Bea Cukai Beberkan Tugas dan Fungsinya kepada Mahasiswa Lewat Customs Goes to Campus

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai kembali menggelar program Customs Goes to Campus (CGTC) untuk mengedukasi mahasiswa di Banjarmasin, Banten dan Malang mengenai tugas dan fungsinya, serta beberapa aturan terkait kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai Banjarmasin menggelar kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada Senin (18/11).

Mahasiswa jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis diperkenalkan dengan dinamika kepabeanan dan cukai yang erat kaitannya dengan ekonomi global.

Dalam kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak untuk terus memperbarui pengetahuan terkait peraturan di bidang kepabeanan dan cukai guna mencegah penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

Sementara itu, Bea Cukai Banten juga turut aktif dalam kegiatan Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sembadha) Tahun 2024 pada Minggu (22/11).

Sembadha diselenggarakan PKN STAN dengan mengusung tema 'From Waste to Wonder? Transforming Our World Through Circular Economy Principles'.

Dalam kesempatan ini, Bea Cukai Banten memberikan sosialisasi terkait program Green Customs, yang mencakup berbagai inisiatif ramah lingkungan, seperti pemusnahan barang menggunakan metode co-processing yang ramah lingkungan hingga penukaran minyak goreng dengan used cooking oil.

Kegiatan serupa juga dilakukan di Malang pada Kamis (5/11).