Bea Cukai Berikan Pemahanan Tentang Pentingnya Kepabeanan Kepada Pelajar SMA

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai memberikan sosialisasi kepada para pelajar sekolah menegah atas (SMA) atau sederajat di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

Sosialisasi itu dilakulan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kepabeanan dan cukai kepada masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan untuk mengenalkan peran Bea Cukai kepada generasi muda, Bea Cukai Tanjung Emas mengadakan kegiatan bertajuk “Customs Goes to School” ke SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, Selasa (30/7).

“Para siswa diperkenalkan pada berbagai tugas Bea Cukai, seperti memfasilitasi perdagangan dan industri, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai,” ujar Encep.

Sementara itu, di Majalengka, Bea Cukai Cirebon mengajak para pelajar dari SMA Negeri 1 Cirebon, SMA Al Azhar 5 Cirebon, dan SMA Negeri 1 Jatitujuh Majalengka untuk menyaksikan langsung proses pemeriksaan barang bawaan penumpang dari luar negeri yang tiba di BIJB Kertajati.

Kegiatan bertajuk “Customs and High School go to BIJB” ini diikuti oleh 60 pelajar dan dilaksanakan pada Rabu (24/7).

Selain itu, para siswa juga diajak mengikuti simulasi peran sebagai petugas dan penumpang di bandara, yang memberikan gambaran langsung tentang tanggung jawab masing-masing pihak.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kepabeanan dan cukai, terutama dalam menjaga keamanan negara.