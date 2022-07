Begini Cara Jihane Almira dan Kevin Julio Membangun Chemistry di How Are You Really?

jpnn.com, JAKARTA - KlikFilm menghadirkan dua film nasional terbaru secara eksklusif bulan ini, salah satunya How Are Ypu Really?

Film yang diperankan oleh Kevin Julio, Jihane Almira, dan Jeff Smith ini tayang mulai Rabu (13/7).

Kevin Julio mengaku mengalami kesulitan saat harus membangun chemistry dengan Jihane Almira saat beradu akting di film ini.

"Dia tuh lebih laki daripada saya. Terus kami ngobrol banyak, enaknya bagaimana. Saya mengikuti saja arahan," kata Kevin dalam jumpa pers virtual, kemarin.

Jihane Almira yang menjadi lawan main Kevin Julio justru mengaku sebaliknya. Dia tak merasa sulit berakting dalam film itu.

"Kevin kan orangnya malu-malu ya, suka menyendiri gitu. Tetapi setelah ngobrol banyak, semuanya lancar-lancar saja," ujar Jihane.

Sinopsis How Are You Really?

Film ini menceritakan tentang tokoh Rendra, seniman tato yang memandang pernikahan sebagai sebuah omong kosong karena melihat Papanya selingkuh.

Kecewa, Rendra meninggalkan orang tuanya dan membangun hidupnya sendiri dengan sifat yang semakin dingin dan pendiam.