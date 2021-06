Begini Hubungan Kim Kardashian dan Kanye West Usai Bercerai

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hollywood, Kim Kardashian mengatakan akan tetap menjalin hubungan baik dengan Kanye West, meski keduanya telah bercerai.

Kim mengaku akan tetap selalu menjadi penggemar berat pria yang telah memberikannya empat anak itu.

"Kami menerapkan pola asuh bersama luar biasa dan saya sangat menghormatinya," kata Kim dalam acara reuni "Keeping Up with the Kardashian".

Baca Juga: Kim Kardashian Dapat Rumah Hidden Hills usai Bercerai dari Kanye West

Pesohor 40 tahun itu mengatakan mantan suaminya, Kanye West sudah seperti keluarga.

"Dia adalah ayah dari anak-anak saya. Kanye selalu akan jadi keluarga," ujar Kim.

Kim pun menolak membeberkan penyebab kandasnya rumah tangga di dan Kanye West.

"Bukan karena satu hal spesifik. Sebabnya karena perbedaan pendapat secara umum mengenai beberapa hal," katanya.

Dia juga membantah rumor dirinya sedang berkencan dengan pembawa acara CNN Van Jones atau penyanyi Maluma.