Begini Kesan Rehan/Lisa Setelah Jalani Debut Manis di All England 2023

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati menjalani debut manis di All England 2023.

Ganda campuran ranking 15 dunia memulai babak pertama dengan mencundangi duo Jerman, Jones Rafly Jansen/Linda Efler dengan skor 21-19, 21-16 di Arena Birmingham, Inggris, Selasa (14/3/2023).

Pada debutnya di turnamen BWF Super 1000 ini, Rehan/Lisa membutuhkan waktu 37 menit untuk merobohkan Jones/Linda.

Lisa mengaku sangat bersyukur memiliki kesempatan tampil di turnamen bergengsi sekelas All England 2023.

"Pertama masuk ke lapangan rasanya sangat luar biasa, gede banget hall-nya. Namun, secara permainan kami masih kurang enak karena merasa adaptasi dengan shuttlecock-nya belum maksimal," kata Lisa dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Lisa berharap penampilannya dengan Rehan makin meningkat di setiap pertandingan untuk menebus kegagalan mereka di beberapa turnamen terakhir.

"Harapannya kami bisa main lebih lepas karena ini All England pertama kami. Kami mau main all out dahulu, dan membuktikan diri setelah hasil kurang bagus di sejumlah turnamen terakhir," sambung Lisa.

Sementara itu, Rehan melihat penampilannya dengan Lisa kurang maksimal karena bermain terlalu terburu-buru.