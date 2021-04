Begini Kondisi Rapper DMX usai Overdosis Obat-obatan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi rap asal Amerika Serikat DMX masih menjalani perawatan intensisf usai overdosis obat-obatan.

Pemilik nama asli Earl Simmons itu dilarikan ke rumah sakit pada Jumat (2/4), setelah mengalami serangan jantung.

Pria berusia 50 tahun itu menggunakan alat bantu napas dan masih dalam kondisi gangguan fungsi otak.

Kondisi vegetatif merupakan kondisi disfungsi otak, dalam kondisi itu manusia tidak menunjukan tanda- tanda kesadaran.

DMX memiliki ketergantungan pada obat-obatan terlarang dan sempat menjalani rehabilitasi.

Pada 2019, DMX baru dibebaskan dari penjara di West Virginia setelah satu tahun dihukum akibat pajak.

Rehabilitasi dijalani pada 2020 sehingga menyebabkan DMX membatalkan seluruh kegiatannya mulai dari rekaman hingga konser langsung.

DMX dikenal di kancah industri hiburan sejak 1998, ia pun sempat menduduki Billboard 200 dengan album "It's Dark And Hell is Hot". (antara/jpnn)