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JPNN.com - Politik - Legislatif

BEM SI Sebut Demo 11 April Damai dan Aspirasi Tersampaikan

Selasa, 12 April 2022 – 13:12 WIB
BEM SI Sebut Demo 11 April Damai dan Aspirasi Tersampaikan - JPNN.COM
Suasana demo 11 April yang berakhir ricuh di depan Gedung DPR RI, Senin (11/4/2022) Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia, Luthfi menyebutkan demo 11 April di depan Gedung DPR RI berjalan dengan lancar dan kondusif.

"Alhamdulillah aksi berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mulai aksi pukul 12.00 dan bubar pada pukul 15.30 WIB," kata Lutfi yang dihubungi awak media, Selasa (12/4)

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Dia menyebutkan demo 11 April itu merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret yang menolak wacana penundaan pemilu, mengkaji ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

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Luthfi juga merespons aksi kerusuhan yang terjadi di depan Gedung DPR RI.

BEM SI sebut demo 11 April damai dan aspirasi tersampaikan. Kerusuhan ulah provokator dan penyusup

TAGS   BEM SI  Demo 11 April  pimpinan DPR  penyusup  Demo Mahasiswa 

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