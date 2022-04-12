BEM SI Sebut Demo 11 April Damai dan Aspirasi Tersampaikan
Selasa, 12 April 2022 – 13:12 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia, Luthfi menyebutkan demo 11 April di depan Gedung DPR RI berjalan dengan lancar dan kondusif.
Dia menyebutkan demo 11 April itu merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret yang menolak wacana penundaan pemilu, mengkaji ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
BEM SI sebut demo 11 April damai dan aspirasi tersampaikan. Kerusuhan ulah provokator dan penyusup
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