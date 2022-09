Benarkah Makanan Manis Bikin Sakit Gigi? Dokter Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Usman Soemantri mengungkapkan fakta menarik.

Usman menjelaskan makanan manis tidak membuat sakit gigi selama tak dikonsumsi secara berlebihan.

Selain itu, Usman mengatakan tidak akan sakit selama menyikat gigi dengan benar setelah mengonsumsi makanan tersebut.

Menurutnya, sakit gigi muncul karena seseorang tidak membersihkan gigi dengan baik.

"Makan apa saja, its okay, tetapi how to brushing," kata Usman saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Usman pun mengoreksi stereotip salah kaprah yang kerap beredar di masyarakat.

Menurutnya, ada banyak orang tua yang melarang anak-anaknya mengonsumsi es krim karena khawatir gigi rusak.

Sementara itu, Usman menjelaskan kalau es krim justru dapat menjadi sumber gizi bagi anak-anak yang susah makan.