Beragam Kasus Pelanggaran Lockdown di Melbourne: Dari Pesan KFC sampai Sewa PSK

Kota terbesar kedua di Australia, Melbourne sedang menjalani 'lockdown' kedua menyusul meningkatnya angka penularan. Akhir pekan kemarin polisi telah mengeluarkan setidaknya 60 denda kepada pelanggar 'lockdown'.

Jumat kemarin (10/06), Kepolisian Victoria menjatuhkan denda kepada 16 orang di sebuah rumah di kawasan Dandenong yang sedang merayakan pesta ulang tahun.

Polisi mendapatkan informasi soal pesta tersebut, setelah petugas paramedis melihat ada dua orang yang memesan KFC untuk 20 orang pada pukul 1:30 dini hari.

"Petugas paramedis berbicara kepada karyawan KFC dan melaporkan kepada kami," ujar Chief Comissioner Victoria Police, Shane Patton.

"Kita mencatat plat nomer mereka dan mengikutinya hingga ke alamat di Dandenong."

(ABC News: Jarrod Fankhauser)

