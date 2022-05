Berat Badan Bertambah, Marshanda Justru Dapat Kerjaan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda buka suara soal komentar miring warganet terkait berat badannya yang sempat bertambah.

Namun, pemain sinetron Bidadari itu punya cara tersendiri menghadapinya.

"Aku sudah tahu bakal dikomentarin makanya mending aku bikin campaign my bodybits perfect and i love it," ujar Marshanda di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Siapa sangka hal tersebut justru memberikan berkah kepadanya.

Sebab berkat kondisi tubuhnya itu, mantan istri Ben Kasyafani tersebut akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan membuat Champaign.

Tak hanya itu, dia juga mendapatkan tawaran bermain di sebuah film.

"Ternyata alhamdulillah aku malah dapat kerjaan dengan campaign itu," kata Marshanda.

"Hujatan ada dan aku malah dapat judul film, aku enggak boleh diet ini berkah dan enggak sangka," imbuhnya.