Journey to Zero Ajak Generasi Muda Cegah Pemanasan Global Lewat Lagu Lestari

jpnn.com, JAKARTA - Dampak terbesar dari pemanasan global saat ini ialah climate change atau perubahan iklim yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih panas.

Akibatnya, kekeringan akan terjadi dimana-mana. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi pemanasan global, salah satunya melalui kampanye Journey to Zero.

Dengan mengusung tagar #BirukanLangit, Journey to Zero (JTZ), inisiatif yang dibentuk Katingan Mentaya Project dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda, terkait pengurangan emisi gas rumah kaca bumi melalui aktivitas sehari-hari.

Bertepatan dengan hari Pohon Sedunia (World Tree Day) yang jatuh pada 21 November, JTZ meluncurkan video musik baru berjudul Lestari (Life We Can’t Waste), hasil kolaborasi musisi-musisi muda Indonesia, yaitu Nikita Dompas, Anda Perdana, Faye Risakotta, dan Herald Genio.

Communication Manager Katingan Mentaya Project (KMP), Syane Luntungan, mengatakan bahwa keterlibatan JTZ dalam lagu Lestari (Life We Can’t Waste) adalah untuk memfasilitasi keinginan para musisi muda yang terinspirasi oleh kampanye JTZ.

“Semangat project lagu Lestari (Life We Can’t Waste) adalah kolaborasi dalam memerangi efek perubahan iklim sekaligus ingin mendekatkan diri kepada generasi muda sebagai penerus. Kami ingin mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya globa ini,” tegas Syane.

Hal yang sama diungkapkan Nikita Dompas, Music Director Lestari (Life We Can’t Waste) yang terinspirasi oleh project Journey to Zero dan ingin ikut terlibat aktif dalam menjaga bumi.

“Sebagai musisi kami juga tidak bisa tinggal diam dan ingin ikut melakukan pencegahan terhadap pemanasan global dan climate change ini,” ujar Nikita.