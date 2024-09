Berbeda dengan Radwimps, Yojiro Noda Rilis Pain Killer

jpnn.com, JEPANG - Vokalis band rock asal Jepang, Radwimps, yakni Yojiro Noda, menghadirkan karya terbaru dari proyek solonya.

Yojiro Noda kini merilis lagu Pain Killer yang menjadi single kedua dari proyek solo yang dijalani.

Lagu tersebut diambil dari album Wonder Boy’s Akumu Club yang akan dirilis pada 25 September 2024 mendatang.

Album perdana Yojiro Noda memiliki 13 lagu yang masing-masing karya diambil dari kisah pribadi.

Beberapa di antaranya, Evergreen feat. kZm, single kolaborasi dengan rapper asal Jepang kZm yang dirilis April lalu, dan Katatoki, lagu kolaborasi dengan rapper asal Amerika J.I.D yang masuk ke dalam soundtrack game ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’.

Video klip untuk Pain Killer yang disutradarai oleh Kenta Suzuki dan Watakemi dirilis pada 13 September pukul 17.00 WIB.

Edisi limited edition CD album datang dengan kaus karakter Akumu-kun yang dibuat oleh manga artist dan illustrator Posuka Demizu.

Ide itu berasal dari Yojiro Noda yang ingin mengekspresikan proyek solo melalui sebuah karakter yang mewakilkan kebebasannya bermusik.