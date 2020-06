Beri Dukungan untuk Suami, Krisdayanti Malah Dicibir

Kamis, 11 Juni 2020 – 16:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Krisdayanti menuai komentar nyinyir dari warganet setelah mengunggah foto yang memberikan dukungan terhadap suaminya, Raul Lemos.

Dalam foto yang diunggah di Instagram Story, Krisdayanti memperlihatkan potret kemesaraan bersama sang suami.

Ia juga menyelipkan sticker bertuliskan kata dukungan untuk pengusaha asal Timor Leste itu.

"I'm here fo you. I'm proud of you (aku di sini untukmu. Aku bangga padamu)," tulis Krisdayanti, baru-baru ini.



unggahan Krisdayanti yang memberi dukungan untuk Raul Lemos. Foto: Instagram

Warganet pun langsung bereaksi melihat unggahan tersebut. Mereka menilai Krisdayanti justru membuat panas perseteruan antara sang suami dengan Azriel dan Aurel Hermansyah.

"Bukannya ngademin anak-anaknya bikin vanas terooos, emak macam apa ini?" kata akun @cupincimet26.

Sebelumnya, Raul Lemos mengunggah foto bersama kedua anaknya dari Krisdayanti, Arianha Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos.