Berita Duka: Aktris Senior Kim Min Kyung Meninggal Dunia

Rabu, 18 Agustus 2021 – 13:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Korea Selatan, Kim Min Kyung meninggal dunia pada usia 61 tahun pada Senin (16/8).

Agensi Kim Min Kyung, DaHong Entertainment mengatakan jenazah artisnya itu disemayamkan di rumah sakit di Seoul, dikutip dari Soompi, Rabu (18/8).

Pemakaman aktris kelahiran 1960 itu dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini.

Kim Min Kyung mulai berakting dalam rombongan teater pada 1979 dan muncul dalam lusinan proyek sepanjang kariernya selama lebih dari 40 tahun.

Dia memenangkan penghargaan pendatang baru di Festival Teater Korea pada 1981.

Dalam drama dan film, Kim Min Kyung sering memainkan peran sebagai ibu yang sabar dan juga pengertian.

Beberapa filmnya termasuk Tazza, Someone Behind You, Where the Truth Lies, Microhabitat dan banyak lagi.

Beberapa dramanya yang diperankannya adalah The Moon Embracing the Sun, The Flower in Prison, When the Camellia Blooms, VIP, Nobody Knows, Eccentric! Chef Moon, dan lainnya.