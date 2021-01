Berita Duka, Musikus Sophie Meninggal Dunia karena Kecelakaan

jpnn.com, JAKARTA - Label musik Future Classic menyampaikan kabar duka atas meninggalnya Sophie Xeon, salah satu tokoh musik pop dan dance underground.

Sophie disebutkan meninggal dunia di usia 34 tahun karena kecelakaan pada Sabtu (30/1) pagi waktu setempat.

"Sophie kami yang cantik meninggal dunia pagi ini setelah kecelakaan yang mengerikan," kata label tersebut, dikutip dari Billboard, Minggu (31/1).

Rekan-rekan sesama musisi seperti Rina Sawayama dan Sam Smith juga mengucapkan duka mendalam atas kepergian Sophie.

Sophie Xeon mewarisi bakat musik dance dan elektronik dari ayahnya. Perempuan kelahiran Glasgow, Skotlandia ini mulai merekam musiknya sendiri di usia muda.

Pada awal 2010-an, Sophie menjalin hubungan dengan beberapa artis di label PC Music, dan segera berada di barisan depan pop eksperimental. Ia merilis single debut "Nothing More to Say" pada 2013.

Single itu adalah tindak lanjutnya dari "Bipp" / "Elle", yang pertama kali menarik perhatian luas karena kombinasi yang bergantian dan memikat dari ketukan elastis dan abrasif (elastic, abrasive beats), melodi pop yang menarik, dan vokal bernada tinggi.

Sophie merilis beberapa single lagi di tahun-tahun setelahnya, termasuk hit elektro-pop "Just Like We Never Said Goodbye", yang mengarah ke rilis kompilasi full-length pertamanya pada tahun 2015.