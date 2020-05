Berita Duka, Pegulat Cantik Indonesia-Jepang Meninggal Dunia

Sabtu, 23 Mei 2020 – 21:14 WIB

jpnn.com - Pegulat berdarah Indonesia - Jepang, Hana Kimura, yang baru-baru ini menjadi bagian dari reality show "Terrace House" meninggal dunia dalam usia 22 tahun.

Manajemen pegulat Stardom mengumumkan lewat akun Twitter mengenai kematian Hana Kimura.

"Penggemar Stardom, dengan berat hati kami mengabarkan bahwa Hana Kimura telah meninggal dunia," tulis @we_are_stardom, Sabtu.



Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

Hana Kimura mengikuti jejak ibunya, Kyoko Kimura, di dunia gulat profesional sejak 2016.