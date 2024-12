Detik-Detik Mahasiswi UPI Bandung Ditemukan Tewas di Gedung Gymnasium, Ada Rekaman CCTV

jpnn.com - Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung digegerkan penemuan seorang wanita tergeletak di gedung Gymnasium, dengan kondisi kepala bercucuran darah dan meninggal dunia.

Belakangan diketahui, mayat tersebut adalah mahasiswi program studi Pendidikan Masyarakat berinisial AM (21). Usut punya usut, korban diduga terjatuh dari lantai 2 Gymnasium UPI.

Kepala Humas UPI Bandung Prof Suhendra mengatakan, saat kejadian di gymnasium, korban sendirian.

“Menurut informasi, saat kejadian dia sendiri. Beberapa mahasiswa lain yang sedang berkegiatan memergokinya sudah terjatuh di lantai,” kata Suhendra, Jumat (27/12/2024).

Pihak kampus, katanya, telah berkomunikasi dengan perwakilan keluarga dan teman-teman AM. Adapun jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Sartika Asih dan dimakamkan.

"Menurut kabar, jenazah dibawa keluarganya pagi ini dari RS Sartika Asih," ucapnya.

Suhendra menyebut bahwa AM merupakan sosok cerdas dan beprestasi. Bahkan, dari informasi Kepala Program Studi (Kaprodi) Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, AM dinilai mahasiswi yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademiknya.

"Menurut Kaprodi Penmas, almarhumah sosok yang baik, aktif & berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. IPK 3,9,” jelasnya.