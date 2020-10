Berita Duka: Thomas Jefferson Byrd Tewas, Kondisi Mengenaskan

jpnn.com, ATLANTA - Aktor Thomas Jefferson Byrd (70) ditemukan tewas secara tragis di Atlanta pada Sabtu (3/10) waktu setempat.

Dilansir Variety, petugas polisi Atlanta dikirim ke 2259 Belvedere Ave, menanggapi panggilan seseorang bahwa ada yang terluka pada pukul 1:45 pagi.

Setelah tiba di lokasi, petugas menemukan Byrd terbaring sudah tidak memberikan respons.

Layanan medis darurat langsung datang ke tempat kejadian, mengidentifikasi Byrd dan mengumumkan bahwa dia meninggal karena beberapa luka tembak di punggung.

Detektif pembunuhan sedang bekerja untuk menentukan keadaan seputar insiden tersebut, dan penyelidikan saat ini sedang berlangsung.

Departemen Kepolisian Atlanta memberi tahu bahwa informasi saat ini masih bersifat awalan dan dapat berubah saat penyelidikan berlanjut atau informasi baru terungkap.

Byrd muncul di beberapa film Spike Lee, termasuk "Clockers", "Get on the Bus", "Bamboozled", "Chi-Raq", "Red Hook Summer", "Girl 6", dan "Da Sweet Blood of Jesus".

Dia juga memiliki peran dalam "Brooklyn’s Finest” karya Antoine Fuqua dan film biografi Ray Charles karya Jamie Foxx berjudul "Ray" serta "Set It Off" dari F. Gary Gray.